Потепление придет в Москву в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в Москве в ближайшие выходные – 25 и 26 июля – возможно небольшое потепление. Об этом сообщает РИА Новости.
"С приходом выходных за управление погодой возьмется антициклон, в субботу он вытеснит дождевые облака в условиях неполной облачности. Ночью воздух остынет до 6–11 градусов, но в дневные часы благодаря солнечным лучам в мегаполисе потеплеет до 21–23 градусов", – заявила специалист.
По словам Волосюк, в тот же период в Московской области можно ожидать температуру от 18 до 23 градусов тепла.
Ночь с субботы на воскресенье ознаменуется потеплением в пределах 12–14 градусов, в то время как в дневные часы в столице будет от 21 до 23 градусов тепла.
Согласно прогнозам синоптиков, 26 июля местами возможны ливневые дожди с раскатами грома. Это вызвано тем, что из-за западного атмосферного фронта в небе над столицей будут расти облака с осадками.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе воздух в Москве прогреется до 28 градусов. По словам специалиста, в городе снова установится летняя погода.
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