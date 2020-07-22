Потепление придет в Москву в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в Москве в ближайшие выходные – 25 и 26 июля – возможно небольшое потепление. Об этом сообщает РИА Новости.

"С приходом выходных за управление погодой возьмется антициклон, в субботу он вытеснит дождевые облака в условиях неполной облачности. Ночью воздух остынет до 6–11 градусов, но в дневные часы благодаря солнечным лучам в мегаполисе потеплеет до 21–23 градусов", – заявила специалист.

По словам Волосюк, в тот же период в Московской области можно ожидать температуру от 18 до 23 градусов тепла.

Ночь с субботы на воскресенье ознаменуется потеплением в пределах 12–14 градусов, в то время как в дневные часы в столице будет от 21 до 23 градусов тепла.

Согласно прогнозам синоптиков, 26 июля местами возможны ливневые дожди с раскатами грома. Это вызвано тем, что из-за западного атмосферного фронта в небе над столицей будут расти облака с осадками.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе воздух в Москве прогреется до 28 градусов. По словам специалиста, в городе снова установится летняя погода.

