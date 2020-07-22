Москвичей предупредили о грозе с дождем

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы и дождя, сообщает Гидрометцентр РФ.
Предупреждение в Москве действует с 11:00 до 14:00 среды. В Подмосковье такая погода будет сохраняться с 9:00 до 17:00.
В городе 22 июля установилась облачная погода. Локально проходят кратковременные дожди. Ожидается, что местами осадки будут усиливаться. Кроме того, в отдельных районах возможна гроза.
Температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне 20–22 градусов тепла. Скорость ветра, согласно прогнозам, составит около 6–11 метров в секунду, его порывы местами могут достигать 16 метров в секунду.
В Гидрометцентре ранее объявили, что в Москве количество выпавших в июле осадков уже превысило месячную норму. Этот показатель в обычной ситуации должен равняться 94 миллиметрам, но на данный момент он превышен на 4 миллиметра.
В августе синоптики прогнозируют более стабильную погоду в отношении тепла и осадков. Дожди, окутавшие Центральную Россию, вскоре прекратятся. Ведущий научный сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что осадков в августе будет на 20 процентов меньше нормы. Благоприятная погода августа может продолжиться и осенью.
Нынешний июль в Москве может стать самым "мокрым"
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