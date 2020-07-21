Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Синоптики прогнозируют в Москве преимущественно облачную погоду с прояснениями в среду, 22 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В течение дня в столице можно ожидать кратковременные дожди, местами осадки будут усиливаться. Кроме того, в отдельных районах возможна гроза.
Температура воздуха будет держаться на уровне 20–22 градусов тепла. Скорость ветра, согласно прогнозам, составит около 6–11 метров в секунду, его порывы местами могут достигать 16 метров в секунду.
В связи с возможным штормовым ветром и грозой Гидрометцентр также выпустил предупреждение о потенциально опасной погоде. Оно будет действовать с 9:00 до 21:00 среды, 22 июля.
В метеослужбе ранее объявили, что в Москве количество выпавших в июле осадков уже превысило месячную норму. Этот показатель в обычной ситуации должен равняться 94 миллиметрам, но на данный момент он превышен на 4 миллиметра.
Нынешний июль в Москве может стать самым "мокрым"
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