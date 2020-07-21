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Общество

14:21

Количество выпавших в июле осадков в столице уже превысило месячную норму

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве количество выпавших в июле осадков уже превысило месячную норму, сообщает Гидрометцентр России.

"За прошедшие дни июля, по данным метеостанции ВДНХ, количество выпавших осадков (98 миллиметров) превысило норму (94 миллиметра). Средняя температура первых двух декад на 1,4 градуса превышает норму", – рассказали в ведомстве.

Синоптики отметили, что дожди в Москве и области продлятся до конца недели.

Ранее стало известно, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой за последние 126 лет.

Нынешний июль в Москве может стать самым "мокрым"

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