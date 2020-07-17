Первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первая половина лета в Москве стала самой дождливой с 1894 года, сообщает портал "Метеоновости".

За 1,5 месяца столица уже выполнила сезонную норму по осадкам – в городе выпало 252,7 миллиметра, что составляет 103% нормы. Как отмечают синоптики, большее количество осадков в первой половине лета выпадало только в 1894 году.

Метеорологи напоминают, что дождливой была и первая половина лета в 2017 году, но тогда к середине сезона выпало 224 миллиметра, или 91% сезонной нормы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в пятницу, 17 июля, Москву ожидает небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха будет держаться на уровне 19–21 градуса тепла. В Московской области этот показатель прогнозируется в пределах 17–22 градусов тепла.

Ранее метеоролог предупредил о возможных сильных изменениях климата в мире. По словам эксперта, каждый год, начиная с ближайшего пятилетия, температура будет увеличиваться на 1 градус, чем в доиндустриальный период.

