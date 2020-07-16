Вильфанд не исключил увеличения числа смерчей и других опасных явлений в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России может увеличиться количество смерчей и других природных явлений, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он напомнил, что в стране в последние годы растет число опасных природных явлений, что связано с изменчивостью погоды. По словам Вильфанда, в Институте физики атмосферы диагностировали, что существуют смерчи, о которых ранее никто не знал.

"Экстремальные и опасные события будут увеличиваться в России", – подчеркнул синоптик. Он обратил внимание, что в РФ существенно увеличилось количество волн тепла, что тоже очень опасно.

Метеоролог объяснил, что волна тепла – это когда летом больше пяти дней держится температура, превышающая норму на 5 градусов. Вильфанд добавил, что эти волны приводят к негативным последствиям для жизни человека.

Ранее Вильфанд сообщил, что нынешний год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. По его словам, январь и март текущего года были самыми теплыми месяцами за всю историю наблюдений.

Кроме того, в этом году ожидается продолжительный бархатный сезон. Он может продлиться вплоть до начала октября.

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков ранее рассказал, что лето этого года в городе станет самым дождливым за последние пять лет. По словам синоптика, к концу второго месяца лета можно набрать свыше 100% осадков.