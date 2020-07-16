Синоптики рассказали, сколько продлится бархатный сезон на курортах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Продолжительный бархатный сезон ожидается на курортах России в этом году. Он может продлиться вплоть до начала октября, приводит ТАСС заявление научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Можно говорить сейчас о продолжительном бархатном сезоне", – поделился Вильфанд. По словам синоптика, хороший бархатный сезон ожидается в сентябре и даже начале октября.

Однако Вильфанд обратил внимание, что на курортах РФ часто будет антициклональный режим погоды. Данное условие приведет к регулярному росту температуры, добавил он.

Ранее сообщалось, что спрос на российские курорты достиг уровня 2019 года. В Крыму, например, вариантов в средней ценовой категории уже нет до сентября.

Так, для внутреннего туризма открыто 74 российских региона. Работа ведется с определенными ограничениями, они варьируются от региона к региону, но требования к работе гостиниц и санаториев максимально сбалансированы и адекватны в текущей ситуации, сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.