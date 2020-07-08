В АТОР назвали сроки возобновления выездного туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что выездной туризм на фоне ситуации с коронавирусом может возобновиться не ранее конца сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
"Все может поменяться в любой момент. Сейчас мы понимаем, что до конца июля крайне маловероятно, что откроют авиасообщение с каким-то туристическими направлениями – 99%, что нет", – заявила эксперт.
Ломидзе объяснила, что нет ясности и с августом. Пессимистичный прогноз в сложившейся ситуации подразумевает, что выезд туристов по наиболее популярным направлениям может начаться только в декабре.
Исполнительный директор АТОР также рассказала об установленном порядке возмещения за несостоявшиеся из-за коронавируса туристические поездки. По словам Майи Ломидзе, в приоритете у туроператоров стоит организация аналогичного путешествия в похожие даты.
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