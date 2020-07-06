Туроператоры подсчитали стоимость пятизвездочного отдыха на курортах России

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Стоимость элитного отдыха Крыму оказалась сравнима с приобретением квартиры в Москве. Об этом сообщает BFM.ru со ссылкой на туроператоров.

Так, аренда виллы в республике на две недели обойдется в 11 миллионов рублей. Такая цена сравнима с приобретением двухкомнатной квартиры в столице.

В то же время 20 ночей с завтраками в пятизвездочном отеле Aquamarine Resort & Spa в Севастополе, по данным издания, оценивается в 500 тысяч рублей.

В другом крымском пятизвездочном Mriya Resort & Spa неподалеку от Ялты 14-дневный отдых семьи с ребенком оценили в 640 тысяч рублей.

В отеле указали на важность заблаговременного бронирования из-за ажиотажа. При этом сейчас свободных мест там нет.

По словам исполнительного директора туроператора "Интурист" Сергея Толчина, стоимость номеров в "пятерках-лакшери" Крыма и Кубани была всегда сравнима с иностранными аналогами.

Вице-президент Ассоциация Туроператоров (АТОР) Владимир Канторович добавил, что ажиотаж связан именно с тем, что альтернативных люксовых вариантов на российском рынке нет.

В то же время отмечается, что с бюджетным отдыхом проблем нет ни в Крыму, ни в Краснодарском крае. Можно найти недорогие варианты в пределах 3 тысяч рублей за сутки.

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк ранее рассказал, цены на отдых в отелях в среднем выросли на 10-15 процентов.