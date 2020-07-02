В Забайкалье откроются базы отдыха

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому в регионе с 4 июля возобновится работа баз отдыха. Об этом сообщает News.ru.

В пресс-службе правительства края объяснили, что в документе также прописаны инструкции по организации приема туристов.

Открыться смогут базы отдыха, которые предоставят гостям временное жилье для одноместного или семейного размещения, причем речь идет об объектах со входом с улицы. Кроме того, жилые и общие помещения предварительно дезинфицируют и продолжат обрабатывать в течение сезона.

В качестве дополнительной меры защиты названы установка дозаторов с антисептиками и формирование пятидневного запаса перчаток и масок. В соответствии с санитарными нормами шезлонги и иное пляжное оборудование расставят с учетом социальной дистанции.

Перед приемом туристов сотрудников баз отдыха потребуется проверить на коронавирус.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, с 1 июля снимаются запреты на поездки в 67 регионов Российской Федерации. Туризм доступен с некоторыми ограничениями, но в дальнейшем допускается их смягчение.

Среди уже принятых мер – отмена обязательных справок об отсутствии коронавируса для отдыхающих. Снятие соответствующей нормы одобрил Роспотребнадзор.

