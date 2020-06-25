В Крыму разъяснили правила заселения в номера неженатых пар

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Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что у пар при заселении в один гостиничный номер не будут требовать свидетельства о браке. Об этом сообщает РИА Новости.

Она пояснила, что в рекомендациях Роспотребнадзора не указывается об обязательном требовании свидетельства о браке при заселении. Глава регионального ведомства уточнила, что в документе сказано, что размещение гостей в номере должно быть "преимущественно одноместное или семейное".

Ранее в Роспотребнадзоре выдали рекомендации по заселению в гостиницы по всей России. Ведомство советовало не заселять в один номер гостиницы людей, которые ранее не контактировали друг с другом, чтобы избежать рисков инфицирования при тесном контакте.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин отмечал, что группа друзей, которые вместе летели на отдых и ранее контактировали, смогут жить в одном номере, это же, по его словам, касается женихов и невест.

Крымские отели и санатории начали принимать туристов с 15 июня, но только пока с крымской и севастопольской пропиской. Туристы из других регионов страны при благоприятной обстановке смогут посещать Крым уже с 1 июля.

