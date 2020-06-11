Во сколько обойдется отдых на российских курортах

Евросоюз планирует открывать границы для других стран с 1 июля, но на отдых на побережье Италии или Испании россиянам пока рассчитывать не приходится.

Чтобы не терять отпуск, путешественники начали засматриваться на пляжи Крыма и Краснодара.

Своими впечатлениями от отдыха в Сочи делится Анжелика Панцырина. Она живет в курортном городе уже месяц. После двухнедельного карантина в обсерваторе девушка сменила несколько гостиниц. По ее словам, билеты обошлись дешево, а вот проживание выходит дорогим.

"Туда-обратно билеты мне обошлись в 4 тысячи рублей, это очень дешево из-за карантина, сейчас они растут не по дням, а реально по часам. Летом я тут впервые, насчет подорожания мне сложно сказать, но скажу так: цены здесь московские. В целом отдых в Сочи небюджетный, за эти деньги с комфортом можно отдохнуть за границей", – рассказывает Панцырина.

Турист Юрий – опытный путешественник: объехал всю Европу и Азию. В этот раз он решил отказаться от берегов у моря и выбрал для отдыха с семьей берега Валдайского озера.

"Туроператор сказал мне, что я могу использовать отдельные коттеджи, отдельные входы и отдельное питание, которые гарантируют для моей семьи прежде всего социальное дистанцирование и соблюдение карантинных норм", – сказал Юрий Смышляев.

С 1 июля для россиян открывается Крым. В регионе уже готовятся к наплыву отдыхающих. Несмотря на то что полуостров без туристов за апрель и май потерял больше 6 миллиардов дохода, поднимать цены многие отели не планируют.

"Мы как сеть отелей, как управляющая компания не намерены поднимать цены в этом сезоне. Понимаем, что за два с половиной месяца вынужденного сидения по домам у наших потенциальных гостей и так немного денег осталось на путешествия", – считает владелец сети отелей Сергей Щеголев.

По словам туроператоров, по сравнению с прошлым годом цены на туры в Сочи или Крым пока не увеличились. Однако есть такое понятие, как динамическое ценообразование: чем выше спрос, тем дороже предложение. В результате уже к июлю – августу отдых может подорожать на 30%.

"На данный момент какого-то сильного подорожания я не вижу. Конечно, если спрос сильно повысится, то стоимость тоже поползет вверх. Понятно, что сезон получится очень коротким, если также будут закрыты международные границы, то все туристы будут ограничены в выборе и смогут позволить себе только Сочи и Крым", – подчеркивает владелица турагентства Элеонора Евдокимова.

Согласно прогнозам экспертов туриндустрии, рынок международного туризма в этом году сократится на 70%. Данный показатель является самым большим спадом в отрасли с момента начала ведения статистики в 50-х годах. Предполагается, что полностью оправиться от кризиса удастся лишь к лету 2022 года.