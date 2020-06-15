В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

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Стали известны уточнения правил заселения туристов в гостиницы на фоне пандемии COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по туризму.

Так, в Ростуризме пояснили, что для заселения в отели не понадобятся документы, подтверждающие брак.

Ранее в Роспотребнадзоре выдали рекомендации по заселению в гостиницы по всей России. В частности, сообщалось, что отели будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар.

При этом в гостиничном номере смогут проживать не только члены одной семьи. Об этом рассказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

Он добавил, что поселиться вместе смогут не только пары, но и друзья.