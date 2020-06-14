Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар

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Гостиницы, которые возобновляют работу по всей России, обязаны отчитываться представителям Роспотребнадзора о семейном статусе постояльцев, сообщает "Российская газета".

Согласно рекомендациям надзорного ведомства, если гости не являются родственниками, их необходимо размещать в разных номерах.

Если администрация отеля заселила в один номер людей, не связанных штампом в паспорте или кровным родством, объекту придется в случае проверки объясняться.

Несмотря на новые рекомендации, эксперты считают, что отельерам удастся помещать в один номер и возлюбленных, и друзей, и просто сопровождающих гостя.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин отметил, что группа друзей, которые вместе летели на отдых и ранее контактировали, смогут жить в одном номере, это же, по его словам, касается женихов и невест.

Специалист выразил уверенность, что отели не будут требовать от постояльцев документов о родстве, а смогут заселить вместе тех отдыхающих, которые прибыли вместе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия готова к постепенному открытию курортного сезона. По его словам, в РФ разработан план выхода туристической отрасли из режима карантинных ограничений.

При этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркнул, что Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно. Он отметил, что главным приоритетом государства всегда остается здоровье общества.