Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Гостиницы, которые возобновляют работу по всей России, обязаны отчитываться представителям Роспотребнадзора о семейном статусе постояльцев, сообщает "Российская газета".
Согласно рекомендациям надзорного ведомства, если гости не являются родственниками, их необходимо размещать в разных номерах.
Если администрация отеля заселила в один номер людей, не связанных штампом в паспорте или кровным родством, объекту придется в случае проверки объясняться.
Несмотря на новые рекомендации, эксперты считают, что отельерам удастся помещать в один номер и возлюбленных, и друзей, и просто сопровождающих гостя.
Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин отметил, что группа друзей, которые вместе летели на отдых и ранее контактировали, смогут жить в одном номере, это же, по его словам, касается женихов и невест.
Специалист выразил уверенность, что отели не будут требовать от постояльцев документов о родстве, а смогут заселить вместе тех отдыхающих, которые прибыли вместе.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия готова к постепенному открытию курортного сезона. По его словам, в РФ разработан план выхода туристической отрасли из режима карантинных ограничений.
При этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркнул, что Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно. Он отметил, что главным приоритетом государства всегда остается здоровье общества.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: