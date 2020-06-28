В Ростуризме назвали сроки восстановления туристической отрасли

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Названы сроки восстановления туристической отрасли в России. Об этом в интервью ТАСС рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, отрасль может заработать в штатном режиме раньше, чем в конце 2021 года.

"Туризм может восстановиться <...> уже к весне 2021 года", – сказала Догузова.

Она отметила, что в Ростуризме предложили участникам рынка продлить курортный сезон в текущем году.

"Мы предлагаем отельерам и туроператорам вместе с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года", – заявила Догузова.

Ранее в Ростуризме рассказали о запуске туров на Дальний Восток. Отмечалось, что ведомство проводит работу по вопросу с крупными федеральными туроператорами. Глава Ростуризма отметила, что запуск таких туров является ее личным желанием.