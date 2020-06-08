В России подешевели билеты на авиаперелеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о падении цен на авиаперелеты, сообщает ИА "НСН".

Речь идет о тарифах на май и июнь. Они стали дешевле, чем в такой же период прошлого года. Отмечается, что вместе с ростом спроса на перелеты авиакомпании начали снижать цены с помощью акций и промотарифов.

Владимир Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма в России. Он заявил, что нужно формировать привлекательные маршруты и открывать новые направления в нашей стране.

Правительство готовит перечень мер по восстановлению занятости в транспортной сфере, добавил он. Предполагается, что транспорт и пригородные железнодорожные перевозки включат в перечень пострадавших от пандемии отраслей.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова полагает, что после снятия ограничений санаторно-курортные учреждения и коттеджи с отдельным размещением могут открыться первыми внутри страны.

