Росавиация сформировала график вывозных рейсов до 15 мая

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В Росавиации рассказали о запланированных вывозных рейсах до 15 мая, говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что запланированы вылеты из Турции, Израиля, Испании, Таиланда, Индии, с Бали, из США и Вьетнама. Авиакомпании доставят россиян на родину из Стамбула, Тель-Авива, Аликанте, Бангкока, Денпасара, Гоа, Нью-Йорка, Анталии и Хошимина.

8 мая ожидается рейс "Уральских авиалиний" Стамбул – Санкт-Петербург – Москва. Кроме того, авиакомпания доставит из Тель-Авива в Ростов-на-Дону и Екатеринбург около 100 соотечественников.



На 9 мая планируется рейс "Аэрофлота" – из Франкфурта-на-Майне в Москву прибудет около 100 человек. Еще в этот день "Уральские авиалинии" выполнят рейс Аликанте – Санкт- Петербург – Москва. Помимо того, 9 мая с прибытием 10 мая прорабатывается вопрос об организации вывозного рейса из Каракаса в Москву.



На 11 мая планируется рейс "Аэрофлота" из Денпасара в Новосибирск, Екатеринбург и Москву. На 12 мая ожидаются два рейса из Вьетнама.



На 13 мая в расписании есть рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Санкт-Петербург и Москву. Еще один рейс в этот же день выполнит авиакомпании "Нордавиа", когда с Сейшельских островов доставит в Москву более 150 россиян.



Из Гоа 14 мая планируется вылет "Аэрофлота" в Ростов-на-Дону или в Сочи. На 14 мая сейчас прорабатывают вопрос об организации вывозного рейса из Тенерифе и Барселоны. В Санкт-Петербург и Москву доставят около 300 человек.



На 15 мая заявлен рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву.

Уточняется, что с 20 марта по 6 мая в РФ вернулось более 177,3 тысячи соотечественников. Дата выполнения рейса, авиакомпания, а также маршрут рейса могут измениться на основании оперативных данных, которые были получены рабочей группой Росавиации.

Граждане РФ не могут вернуться домой из-за отмены регулярного авиасообщения между страной и другими государствами. Для них организована горячая линия по телефону +7 (495) 249-75-77.

Ранее стало известно, что власти РФ продлят визы иностранцам, которые не могут вернуться домой.