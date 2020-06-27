Отдыхающие в санаториях не будут предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19

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Роспотребнадзор отменил требование, согласно которому отдыхающие перед заездом в санатории должны были предоставить справку, свидетельствующую об отрицательных результатах теста на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда", – говорится в сообщении.

До этого Роспотребнадзор выпустил рекомендации для санаториев, согласно которым, они должны принимать отдыхающих только при наличии отрицательных результатов теста на COVID-19, полученных не позднее чем за два дня до даты въезда.

Также в обновленных рекомендациях разрешается заселять в один номер до двух человек, которые не живут вместе и не являются членами одной семьи.

Ранее в Роспотребнадзоре выдали рекомендации по заселению в гостиницы по всей России. Ведомство советовало не заселять в один номер гостиницы людей, которые ранее не контактировали друг с другом, чтобы избежать рисков инфицирования при тесном контакте.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин отмечал, что группа друзей, которые вместе летели на отдых и ранее контактировали, смогут жить в одном номере, это же, по его словам, касается женихов и невест.

Крымские отели и санатории начали принимать туристов с 15 июня, но только пока с крымской и севастопольской пропиской. Туристы из других регионов страны при благоприятной обстановке смогут посещать Крым уже с 1 июля.

