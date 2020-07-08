Россияне смогут вернуть деньги за несостоявшиеся туры только через год – АТОР

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Граждане России смогут получить деньги за несостоявшиеся поездки не ранее чем через год и только в том случае, если их не устроят альтернативные варианты, которые предложит туроператор. Об этом сообщила директор АТОР Майя Ломидзе.

"Сначала вам предложат тур на то же направление, в тот же город и в похожие даты. Май на декабрь поменять не предложат, а предложат май следующего года либо сентябрь. Если вас это не устраивает, то дальше вы обговариваете с авиакомпанией в пределах этой суммы, что они могут предложить в качестве альтернативы", – сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По ее словам, в случае если человек захочет вернуть деньги, то это произойдет по истечении почти года.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев ранее заявил, что пандемия коронавируса может ухудшить ситуацию с трудоустройством в сфере туризма. Игнатьев отметил, что на данный момент объем потерь оценивается примерно в 1,5 триллиона рублей. Из-за коронавирусных ограничений на 90% ограничена работа авиатранспорта, на 80 процентов – автобусной и туристической ж/д отрасли.

Ранее министерство иностранных дел (МИД) РФ сообщило, что на данный момент нет точных сроков открытия границ для россиян. Пока россияне могут воспользоваться внутренними туристическими направлениями.

СМИ сообщали, что Росавиация была намерена направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Тогда обсуждалось восстановление международного авиасообщения из ряда городов РФ в 15 стран.

