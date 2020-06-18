Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне смогут летать за границу при исчезновении рисков распространения коронавируса. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".

"Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса в Российскую Федерацию с теми, кто приезжает", – сказала Попова, отвечая на вопрос о том, когда правильно открывать авиасообщение для туристов.

Попова добавила, что когда в России было небольшое количество заболевших, с этим можно было справиться, однако при их увеличении риски возрастают. Она подчеркнула, что об открытии границ стоит говорить только тогда, когда рисков заболевания не будет или они будут минимальны.

Глава Роспотребнадзора добавила, что это сегодня демонстрируют и европейские коллеги, действуя очень неспешно и взвешивая все возможные риски.

Ранее в Минтрансе России заявили, что говорить о сроках о возобновлении международных полетов пока рано. Там уточнили, что этот вопрос рассмотрят после того, как будет обеспечена безопасность перелетов внутри страны.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркивал, что Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. Он напомнил об опасности второй волны пандемии. Грушко добавил, что ряд стран открывает границы в основном точечно и для отдельных стран-соседей.

