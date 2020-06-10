Стало известно, какие страны могут первыми открыть для туристов из РФ

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Россия частично открыла границы, тем самым разрешив жителям страны отправляться за рубеж по ряду уважительных причин. В связи с этим председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предположил, какие страны в первую очередь могут открыть для российских туристов.
"Думаю, с 1 августа начнут открываться полеты в государства СНГ и те государства, где наименьшее количество зараженных. То есть наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация. Более того, может открыться сообщение с Египтом и Грузией – это то, чего ждут не только туристы, но и авиаотрасль", – отметил эксперт.
К числу европейских стран, которые первые могут распахнуть двери для туризма, Зотов отнес Германию, сообщает News.ru.
При этом специалист рекомендовал при планировании путешествий взвесить все риски, в том числе и не связанные с коронавирусом. В частности, он привел в пример Соединенные Штаты и Бельгию, где обострилась политическая обстановка.
Зотов отметил, что более благоприятными в этом плане являются страны Юго-Восточной Азии и Турция. Согласно его предположению, россияне смогут отправиться туда в конце лета – начале осени.
Также председатель Общероссийского объединения пассажиров выразил уверенность в том, что нынешний туристический сезон будет отличаться от привычного: он будет неприбыльным для отрасли, поскольку экскурсии для туристов, скорее всего, станут в этом году невостребованными.
"Наверное, люди будут больше бояться массовых скоплений и будут стремиться к самостоятельному отдыху. По возможности будут размещаться вдали от массовых мероприятий", – добавил Зотов.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. По его мнению, сейчас ситуация с коронавирсом пока "слишком подвижная". Грушко объяснял, что ряд стран открывают свои границы в основном точечно и больше для отдельных стран-соседей.
Минтранс РФ надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года. При этом сообщалось, что перевозки внутри страны могут начать постепенно восстанавливать в середине июня.
Точной даты открытия границ РФ с другими странами пока нет
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