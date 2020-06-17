В АТОР назвали основные маршруты россиян этого лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал про маршруты, которые будут доступны соотечественникам этим летом. В настоящий момент свыше 40 регионов страны постепенно снимают ограничения, сообщает ИА "НСН".

"Сейчас уже более 40 регионов постепенно снимают ограничения, с 21 июня Краснодарский край отменит карантин, есть предварительные данные, что с 1 июля гости могут посещать отели Крыма. Маршрутов у нас много, это не только традиционно популярные южные направления, в этом году туроператоры предлагают более 10 новых чартерных направлений, очень популярен маршрут "Русская Балтика", – поделился Горин.

При этом вице-президент АТОР подчеркнул, что повышения цен на отдых не предвидится. "Загрузка неполная, хотя с течением летнего сезона будет увеличиваться. Говорить о том, что есть серьезные изменения в ценах, не проходится", – обратил внимание Горин.

Кроме того, про спрос на отдых пока рано говорить, потому что туристические фирмы не начинали работу, подчеркнул вице-президент организации.

Ранее появилась информация, что в Краснодарском крае ослабят контроль за туристами с 21 июня. 1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. С 12 июня возобновили работу отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров.

Кроме того, власти Крыма 15 июня отменили требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторе для приезжающих в регион. Данное решение касается всех категорий граждан без исключения.