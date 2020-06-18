Более половины работников сферы туризма может лишиться работы из-за COVID-19

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Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что пандемия коронавируса может ухудшить ситуацию с трудоустройством в сфере туризма. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Непосредственно в туризме работает 2,5 миллиона человек, и еще свыше 7 миллионов – в смежных отраслях. Я думаю, по окончании этого кризиса около 1,5 миллионов человек может потерять работу. Потери очень серьезные и большие", – заявил специалист.

Игнатьев отметил, что на данный момент объем потерь оценивается примерно в 1,5 триллиона рублей. Из-за коронавирусных ограничений на 90 процентов ограничена работа авиатранспорта, на 80 процентов – автобусной и туристической ж/д отрасли.

Оценка аналитиков подразумевает, что 25 процентов туристических компаний нынешний кризис не переживет. В отдельных организациях уже сократили штат сотрудников.

Ранее министерство иностранных дел (МИД) РФ сообщило, что на данный момент нет точных сроков открытия границ для россиян. Пока россияне могут воспользоваться внутренними туристическими направлениями.

СМИ сообщали, что Росавиация была намерена направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Тогда обсуждалось восстановление международного авиасообщения из ряда городов РФ в 15 стран.

