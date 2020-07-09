Россия возобновит международное авиасообщение в два этапа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Список стран, с которыми РФ может возобновить авиасообщение, разрабатывают Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, сообщает ТАСС.

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса отмечает, что возобновление полетов из России за рубеж будет зависеть от заболеваемости и коэффициента распространения в них коронавируса. Проходить оно будет в два этапа. Такое предложение поступило от Минтранса, Росавиации и авиакомпании "Аэрофлот" и было поддержано в штабе.

Минтранс должен до 13 июля оценить готовность российских аэропортов к возобновлению международного авиасообщения.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в конце июня отмечал, что Россия возобновит международное авиасообщение только тогда, когда это позволит сделать эпидемиологическая обстановка. Аналогичную точку зрения высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркивал, что Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. Он напомнил об опасности второй волны пандемии.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что выездной туризм на фоне ситуации с коронавирусом может возобновиться не ранее конца сентября.

Ломидзе объяснила, что нет ясности ни с июлем, ни с августом. Пессимистичный прогноз в сложившейся ситуации подразумевает, что выезд туристов по наиболее популярным направлениям может начаться только в декабре.