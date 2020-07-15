Коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Коммунальные службы столицы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Он отметил, что за сутки в городе уже выпало 40 миллиметров осадков – это почти половина месячной нормы июля. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду, в отдельных районах ТиНАО – 21 метра в секунду.
В городе повалило 116 деревьев, больше всего – в ЮЗАО, САО и Зеленоградском административном округе, 49 автомобилей получили повреждения. Пострадавших и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Бирюков рассказал, что в Москве заранее провели очистку водоприемных решеток и ливнестоков, ревизию всех систем водоотведения, в местах возможного скопления воды разместили спецтехнику, на дежурство вышли 300 аварийных бригад Мосводостока.
Согласно прогнозам, в столичном регионе сохраняется вероятность ливневых дождей и ветра. Бирюков рекомендовал жителям быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
В среду, 15 июля, воздух в Москве прогреется до плюс 19–21 градуса, по области – до плюс 18–23 градусов. Синоптики прогнозируют порывистый ветер со скоростью в пределах 4–9 метров в секунду.
Также ожидается рекордное значение по атмосферному давлению. Оно может упасть до 735 миллиметров ртутного столба. Более экстремальное значение – 731,8 миллиметра ртутного столба – было зафиксировано только в 1980 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: