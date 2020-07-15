Коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Коммунальные службы столицы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что за сутки в городе уже выпало 40 миллиметров осадков – это почти половина месячной нормы июля. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду, в отдельных районах ТиНАО – 21 метра в секунду.

В городе повалило 116 деревьев, больше всего – в ЮЗАО, САО и Зеленоградском административном округе, 49 автомобилей получили повреждения. Пострадавших и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Бирюков рассказал, что в Москве заранее провели очистку водоприемных решеток и ливнестоков, ревизию всех систем водоотведения, в местах возможного скопления воды разместили спецтехнику, на дежурство вышли 300 аварийных бригад Мосводостока.

Согласно прогнозам, в столичном регионе сохраняется вероятность ливневых дождей и ветра. Бирюков рекомендовал жителям быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В среду, 15 июля, воздух в Москве прогреется до плюс 19–21 градуса, по области – до плюс 18–23 градусов. Синоптики прогнозируют порывистый ветер со скоростью в пределах 4–9 метров в секунду.

Также ожидается рекордное значение по атмосферному давлению. Оно может упасть до 735 миллиметров ртутного столба. Более экстремальное значение – 731,8 миллиметра ртутного столба – было зафиксировано только в 1980 году.