Почти 40% месячной нормы осадков выпало на юге столицы с вечера вторника

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С вечера вторника на базовой метеостанции на ВДНХ выпало 20 миллиметров осадков, а на юге Москвы – около 36 миллиметров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Дожди сопровождались грозами и ветром с порывами до 21 метра в секунду. Как отмечают синоптики, разброс по количеству влаги в столице был очень существенным.

"На метеостанции на ВДНХ вечером за три часа выпало всего 13 миллиметров осадков, ночью – 7 миллиметров. На юге столицы – в районе МГУ – около 16 миллиметров и 20 миллиметров соответственно", – рассказали специалисты.

Они напомнили, что норма осадков для июля в Москве составляет 94 миллиметра.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк ранее объявила, что в Москве в среду, 15 июля, установится прохладная погода с дождями. При этом настолько сильных дождей, которые обрушились на Москву накануне вечером и минувшей ночью, уже не ожидается.

По словам Волосюк, воздух в столице прогреется до плюс 19–21 градуса, по области – до плюс 18–23 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют порывистый ветер со скоростью в пределах 4–9 метров в секунду.

Как заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова, 15 июля ожидается рекордное значение по атмосферному давлению. Оно может упасть до 735 миллиметров ртутного столба. Более экстремальное значение – 731,8 миллиметра ртутного столба – было зафиксировано только в 1980 году.