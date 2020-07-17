Кратковременные дожди ожидаются в столице 17 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в пятницу, 17 июля, Москву ожидает небольшой кратковременный дождь. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня погода в столице будет определяться тылом циклона. В таких условиях мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами пройдет кратковременный дождь", – рассказал специалист.

Также Синенков отметил, что температура воздуха будет держаться на уровне 19-21 градуса тепла. В Московской области этот показатель прогнозируется в пределах 17-22 градусов тепла.

Кроме того, в Москве ожидается северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня вырастет до 747 миллиметров ртутного столба – это близко к климатической норме.

Главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова назвала первую половину лета самой дождливой в Москве за последние 70 лет. Специалист отметила, что за полтора месяца в столице выпало около 250 миллиметров осадков.

