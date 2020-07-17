Кратковременные дожди ожидаются в столице 17 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в пятницу, 17 июля, Москву ожидает небольшой кратковременный дождь. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня погода в столице будет определяться тылом циклона. В таких условиях мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами пройдет кратковременный дождь", – рассказал специалист.
Также Синенков отметил, что температура воздуха будет держаться на уровне 19-21 градуса тепла. В Московской области этот показатель прогнозируется в пределах 17-22 градусов тепла.
Кроме того, в Москве ожидается северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня вырастет до 747 миллиметров ртутного столба – это близко к климатической норме.
Главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова назвала первую половину лета самой дождливой в Москве за последние 70 лет. Специалист отметила, что за полтора месяца в столице выпало около 250 миллиметров осадков.
Жители Подмосковья сняли на видео смерч
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: