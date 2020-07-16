Первая половина лета в Москве выдалась самой дождливой за последние 70 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Полтора месяца лета в Москве выдались самыми дождливыми за последние 70 лет, рассказала главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам синоптика, несмотря на рекордное количество осадков за последние 70 лет, абсолютный рекорд еще не побит.
"За последние 70 лет, действительно, эта первая половина лета – она самая сырая. Сейчас у нас выпало около 250 миллиметров осадков, а в 1894 году на это же время выпадало 270 миллиметров. То есть в истории метеонаблюдений это уже бывало", – поделилась Позднякова.
Ранее метеоролог предупредил о возможных сильных изменениях климата в мире. По словам эксперта, каждый год, начиная с ближайшего пятилетия, температура будет увеличиваться на 1 градус, чем в доиндустриальный период.
В Москве может быть побит очередной рекорд по осадкам
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