Дождь с грозой накроет Москву в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Из-за сильного дождя с грозами и ветра до 16 м/с в столице и Московской области на среду, 22 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Местами сильный дождь, местами гроза, местами порывы ветра до 16 м/с", – говорится в сообщении.

Сказано, что предупреждение действует с 9:00 до 21:00 22 июля.

Ранее синоптики объяснили причину затяжного похолодания в июле. До воскресенья, 26 июля, циклоны будут доминировать в атмосфере над северо-западом и центром европейской части России. Они-то и мешают погоде наладиться.