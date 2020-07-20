Прохладная и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Прохладную и дождливую погоду прогнозируют в Москве синоптики в течение недели. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, днем температура воздуха не будет превышать отметку 23 градуса тепла.
"Погода прохладная, примерно на 3–4 градуса ниже, чем это бывает в среднем, но заметные изменения в циркуляции атмосферы, которые могли бы привести к тем или иным изменениям в плане погодных условий, пока на картах погоды не просматриваются, поэтому погода будет умеренно прохладной", – заявил специалист.
Синенков объяснил, что в дневные часы температура будет колебаться в пределах 19–23 градусов, в ночные – около 13–15 градусов. К середине недели этот показатель снизится до 12 градусов.
Согласно прогнозам синоптиков, существенно погода в столичном регионе меняться не будет. Дожди ожидаются преимущественно в дневные часы – после полудня. Кроме того, в столице будет облачно с прояснениями.
В центре погоды "Фобос" ранее предупредили, что начало недели в Москве будет дождливым. Наиболее интенсивное выпадение осадков ожидается в понедельник и вторник – 20 и 21 июля соответственно.
"Утро": дождливая погода ждет москвичей в понедельник
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