Синоптик рассказал о погоде в России в августе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На большей части России в последний месяц лета погода будет в пределах климатической нормы или теплее обычного, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина "Российской газете".

На севере Западной Сибири – в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра, а также на Чукотке – ожидается теплый август. А для юга европейской территории – в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа и на Нижней Волге – последний месяц лета будет прохладнее обычного, но в пределах +30 градусов.

В Москве и Подмосковье в августе температура будет меняться от 20 до 25 градусов днем, а по ночам будет 9-14 градусов. Тепло будет и на северо-западе: по ночам – +10+15 градусов, днем – от 19 до 24 тепла.

На юге Урала, в Иркутской области, центральных и южных районах Красноярского края, на севере Амурской области дневная температура тоже ожидается в пределах 19-24 градусов. Чуть повыше она будет в Приморском крае и на юге Хабаровского края.

На большей части европейской территории осадки прогнозируются в пределах климатической нормы. В Москве в августе осадков обычно выпадает 77 миллиметров. Ожидается, что и в нынешнем году дожди не превысят климатическую норму.

Первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет. За 1,5 месяца столица уже выполнила сезонную норму по осадкам – в городе выпало 252,7 миллиметра, что составляет 103% нормы.