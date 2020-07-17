В Подмосковье сняли на видео смерч

В Подмосковье заметили смерч
Жители Подмосковья засняли на видео смерч под деревней Доры в городском округе Лотошино, сообщает телеканал Москва 24.
Редкое явление погоды в этом году наблюдается в столичном регионе уже не первый раз. О последствиях или разрушениях очевидцы не сообщили. Эксперты объяснили возникновение смерча резкой сменой погоды. Сначала в регион пришел южный циклон и было жарко, а потом похолодало и пошли дожди.
"Из-за контрастов температур в пределах Московского региона начали образовываться кучевые облака, которые и породили сильные дожди. А по краям этих облаков проходит линия неустойчивости, линия шквалов таких смерчей", – рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд не исключил, что в России может увеличиться количество смерчей и других природных явлений. Он напомнил, что в стране в последние годы растет число опасных природных явлений, что связано с изменчивостью погоды.
В Совбезе РФ посчитали, что каждый год чрезвычайные ситуации из-за погодных катаклизмов наносят российской экономике ущерб минимум на 60 миллиардов рублей. В 2020 году зафиксировали рост повторяемости опасных гидрометеорологических явлений.
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