Метеоролог объяснил природу смерча в Подмосковье

Видео: предоставлено очевидцем

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила природу смерча в деревне Доры Лотошинского района. Причиной явления, как рассказала метеоролог Москве 24, стало столкновение разных воздушных масс.

"Были условия для формирования вихревых образований. К нам приходил южный циклон, который, кроме дождей, принес очень высокую температуру. Однако вчера резко похолодало, пришла другая воздушная масса с другими свойствами. Из-за контрастов температур в пределах Московского региона начали образовываться кучевые облака, которые и породили сильные дожди. А по краям этих облаков проходит линия неустойчивости, линия шквалов таких смерчей", – объяснила Позднякова.

По ее словам, такие небольшие "подобия" смерчей в Московской области – явление не редкое. Однако бояться их не стоит. "У нас разрушительные смерчи – явление крайне редкое и случается не каждый год на территории Центрального федерального округа", – отметила метеоролог. Последний серьезный смерч обрушился в 2012 году на поселок Весново в Краснознаменском районе.

О смерче в деревне Доры сообщили жители населенного пункта 15 июля. Очевидцы засняли природное явление и выложили в Сеть.

По словам местного жителя Сергея Стройнова, небольшой смерч наблюдали в деревне в районе 19:00. "Перед ним были сильные тучи. Погода вообще целый день была неровная: то дождь, то солнце", – отметил пользователь Сети в беседе с Москвой 24.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на территории страны может увеличиться количество смерчей и других природных явлений.

Он напомнил, что в стране в последние годы растет число опасных природных явлений, что связано с изменчивостью погоды. По словам Вильфанда, в Институте физики атмосферы диагностировали, что существуют смерчи, о которых ранее никто не знал.