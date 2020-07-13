В Совбезе подсчитали ущерб от погодных ЧС

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Каждый год чрезвычайные ситуации из-за погодных катаклизмов наносят российской экономике ущерб минимум на 60 миллиардов рублей. С таким заявлением выступил помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин, передает РИА Новости.

По его словам, число аномальных погодных явлений растет из-за глобального изменения климата. "На территории Российской Федерации за 2019 год зафиксировано около 900 опасных природных явлений, из которых 346 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения", – объяснил помощник секретаря Совбеза.

В 2020 году зафиксировали рост повторяемости опасных гидрометеорологических явлений, подчеркнул помощник секретаря Совбеза России.

Ранее следователи возбудили дело после разлива более 40 тонн топлива на Таймыре. До этого в "Норникеле" рассказали о разливе порядка 44,5 тонны топлива. Согласно информации пресс-службы компании, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет.

Помимо того, России предрекли увеличение числа ураганов и смерчей. Специалисты прогнозируют возникновение и других опасных конвективных явлений. Объясняется это нынешней метеорологической обстановкой и глобальным изменением климата.