Москвичей предупредили о дождливом начале недели

На предстоящей неделе в столице прогнозируются дожди. Наиболее интенсивные дожди будут 20 и 21 июля, говорится на сайте Центра погоды "Фобос".
"В Москве не обойдется без дождей, наиболее интенсивные осадки пройдут в понедельник-вторник. Преобладающая дневная температура – плюс 20-23 градуса", – следует из прогноза метеоспециалистов.
Синоптики предупредили, что в понедельник и вторник в Москве будет немного прохладнее.
Ранее синоптик рассказал о погоде в России в августе. В Москве и Подмосковье в августе температура будет меняться от 20 до 25 градусов днем, а по ночам будет 9-14 градусов.
Кроме того, говорилось, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет. Метеорологи напоминают, что дождливой была и первая половина лета в 2017 году, но тогда к середине сезона выпало 224 миллиметра, или 91% сезонной нормы.
Москвичи проводят выходные в парках, несмотря на пасмурную погоду
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