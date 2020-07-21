Синоптики объяснили причину затяжного июльского похолодания

Фото: Москва 24/Никита Симонов

До конца недели в столице будут идти дожди, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, все дело в том, что до воскресенья, 26 июля, циклоны будут доминировать в атмосфере над северо-западом и центром европейской части России. В то же время она обратила внимание, что дожди будут кратковременные.

"Сейчас мы наблюдаем в основном именно такие летние дожди. Просто осадки практически каждый день, поэтому кажется, что дождь бесконечный", – цитирует синоптика "Российская газета".

Паршина рассказала, что погоде мешают наладиться циклоны. Она подчеркнула, что нет мощного антициклона, который смог бы прогнать их.

В столице и области продлили желтый уровень погодной опасности. Он действует в связи с ожидающейся грозой. Объявленное предупреждение действует в регионе до полуночи 22 июля.

Метеорологи сообщили, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой с 1894 года. За 1,5 месяца столица уже выполнила (103%) сезонную норму по осадкам. Их в столице уже суммарно выпало 252,7 миллиметра.