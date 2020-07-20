В столице продлили повышенный уровень погодной опасности

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Гидрометцентре продлили желтый уровень погодной опасности в столице и области. Он действует в связи с ожидающейся грозой, говорится на сайте учреждения.

"Желтый – погода потенциально опасна", – заявили метеоспециалисты. По данным синоптиков, в столице и Подмосковье будет гроза, объявленное предупреждение действует в регионе до полуночи 22 июля.

Согласно прогнозу, в понедельник, 20 июля, воздух прогреется до 22 градусов, кратковременный дождь. Ветер будет со скоростью до 17 метров в секунду. 21 июля столбики термометров москвичей покажут аналогичные значения, также ожидается дождь.

До этого метеорологи сообщили, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой с 1894 года. За 1,5 месяца столица уже выполнила (103%) сезонную норму по осадкам. Их в столице уже суммарно выпало 252,7 миллиметра.