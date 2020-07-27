Сильные дожди ожидаются в столице в середине недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве 30 июля прогнозируется сильный дождь, сообщает центр погоды "Фобос".

По словам синоптиков, после продолжительных ливней погода в центре страны возвращается к климатическим нормам.

"В столице продолжится потепление. Сегодня – плюс 25, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. А в среду воздух прогреется до 27 градусов. Дожди вернутся в Москву в четверг: за сутки может выпасть до 20 миллиметров осадков", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в последний день июля температура воздуха понизится до плюс 22-24.

Ранее сообщалось, что в понедельник жителей столицы ожидает жаркая погода. В этот день столбики термометров москвичей покажут до +27 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил, что в пятницу температура воздуха в столице понизится на 6-8 градусов.

Он указал, что в этом году погода проявляет несогласие с климатом, а похолодание продлится 1 августа и после.