Россиян предупредили об опасном солнце

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие три дня в ряде регионов прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.

Высокий индекс ультрафиолета ожидается в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, Адыгее и Забайкалье.

По словам метеоролога, в первые дни недели следует избегать длительного нахождения на солнце, чтобы избежать солнечных ударов и ожогов кожи.

"Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро", – сказал Вильфанд ТАСС.

В столице в понедельник, 27 июля будет облачно. Максимальная температура воздуха составит 24-26 градусов. Будет дуть южный ветер скорость 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов.

Ранее Вильфанд сообщил, что в пятницу температура воздуха в столице понизится на 6-8 градусов. Таким образом, погода "отменит" самые жаркие дни в году, которые обычно приходятся на 31 июля и 1 августа.