Вильфанд рассказал, когда ждать самый теплый период в году

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что последняя пятидневка июля станет самым теплым периодом в году для континентальной России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Возникает вопрос: а почему не в конце июня, во время летнего солнцестояния, когда самое насыщенное солнечной энергией время? Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются, и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы", – пояснил синоптик.

Он отметил, что самое теплое время наступит в европейской и азиатской частей страны, при этом для прибрежных городов показатели сместятся на август, поскольку море отдает очень мало энергии от солнца, уточнил специалист.

Ранее Вильфанд заявил, что в ближайшие три дня в ряде регионов прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение. Высокий индекс ультрафиолета ожидается в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, Адыгее и Забайкалье.

По словам метеоролога, в первые дни недели следует избегать длительного нахождения на солнце, чтобы избежать солнечных ударов и ожогов кожи. Он уточнил, что такая погода опасна, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро.

