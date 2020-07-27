Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за грозы

Фото: телеграм-канал "Московские новости"
Жителей столицы призвали быть внимательными на дорогах и не парковаться под деревьями из-за грозы. Об этом сообщили в аккаунте Центра организации дорожного движения в Twitter.
"В Москве гроза, местами град и ветер. Так будет до конца дня. Осторожнее на дороге. Будьте внимательны. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами", – говорится в сообщении.
О поврежденных знаках и светофорах москвичи могут сообщить по номеру 3210.
В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что в результате осадков в некоторых местах в столице подтопило проезжую часть. В частности, проехать невозможно в районе станции метро "Ботанический сад".
Фото: Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"
Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе москвичей ждет теплая и комфортная погода. Однако не исключалось, что в столичном регионе будут выпадать кратковременные осадки.
Во вторник и среду столбики термометров будут варьироваться в диапазоне от 27 до 29 градусов тепла. В четверг температура опустится до плюс 23-25 градусов, в пятницу – до 19-24 градусов. В середине недели ожидаются сильные дожди.
Зрители Москвы 24 показали кадры непогоды в столице
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