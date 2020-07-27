Разгар лета: какая погода придет в столицу на этой неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ближайшую неделю москвичей ждет теплая и комфортная погода, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что во вторник в городе столбики термометров могут подняться до +27 градусов, при этом ожидаются кратковременные дожди. В среду воздух может прогреться до +29 градусов, также возможны небольшие осадки.
В четверг температура воздуха опустится до +23–25 градусов. В пятницу в городе будет около +19–24 градусов. Аналогичная погода с кратковременными дождями сохранится и в субботу.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что последняя пятидневка июля станет самым теплым периодом в году для континентальной России. Он отметил, что самое теплое время наступит в европейской и азиатской частях страны, при этом для прибрежных городов показатели сместятся на август.
По его словам, в ближайшие три дня в ряде регионов прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение. Высокий индекс ультрафиолета ожидается в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, Адыгее и Забайкалье.
По словам метеоролога, в первые дни недели следует избегать длительного нахождения на солнце, чтобы избежать солнечных ударов и ожогов кожи. Он уточнил, что такая погода опасна, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро.
"Утро": воздух в столице прогреется до 27 градусов
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