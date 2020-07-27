Московская канатная дорога временно приостановила работу из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из-за неблагоприятных погодных условий временно приостановлена работа Московской канатной дороги, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.

"Из-за грозы мы были вынуждены приостановить движение воздушной трассы на Воробьевых горах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства пассажирам", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что движение остановлено предварительно на 40–50 минут. Перевозка пассажиров продолжится, как только в столице улучшатся погодные условия.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца дня ожидаются дожди, гроза, град и сильный ветер порывами до 14–19 метров в секунду.