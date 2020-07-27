Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Станция МЦК Ботанический сад работает штатно, несмотря на дождь. Поезда курсируют по графику, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.
"В связи с обильными осадками с территории города в подуличный переход станции по лестнице поступает вода. Она отводится в дренажную систему вестибюля", – уточнили в МЖД.
Там добавили, что угрозы безопасности нет. Для спуска и подъема пассажиры могут воспользоваться противоположной лестницей.
"Для ликвидации последствий подтопления на место отправлены бригады специалистов", – заключили в пресс-службе.
В департаменте транспорта города добавили, что движение на всех линиях в настоящее время осуществляется по графику.
"Мы на связи с коллегами из РЖД и попросили их максимально оперативно устранить последствия ливневого дождя. Станция работает штатно", – рассказали в Дептрансе.
Проезжую часть в обоих направлениях подтопило в районе дома 5 по улице Академика Комарова. Движение затруднено на 0,6 километра.
Большое скопление воды наблюдается под Останкинским путепроводом в районе Шереметьевской улицы у дома 41. На участке фиксируется затруднение движения. Заторы на 4,7 километра отмечены по внешней стороне ТТК из-за подтопления у дома 69 на улице Сущевский Вал.
Вода на проезжей части скопилась и под Ростокинским мостом (развороты под Проспектом мира). На месте дежурит бригада Мосводостока.
Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что за сутки ожидается до 20 миллиметров осадков. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.
В МЧС предупредили о дождях, грозе, граде и сильном ветере с порывами до 14–19 метров в секунду до конца дня. В министерстве рекомендуют водителям по возможности отказаться в непогоду от поездок на личном транспорте, а пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
В Центре организации дорожного движения призвали быть более бдительными на дорогах и не парковаться под деревьями. Горожанам напомнили, что о поврежденных знаках и светофорах можно сообщить по номеру 3210.
Из-за сильного ветра и грозы в столице рекомендовали закрыть летние веранды ресторанов и кафе. Временно приостановлена работа Московской канатной дороги.
Зрители Москвы 24 показали кадры непогоды в столице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: