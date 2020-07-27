Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Станция МЦК Ботанический сад работает штатно, несмотря на дождь. Поезда курсируют по графику, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"В связи с обильными осадками с территории города в подуличный переход станции по лестнице поступает вода. Она отводится в дренажную систему вестибюля", – уточнили в МЖД.

Там добавили, что угрозы безопасности нет. Для спуска и подъема пассажиры могут воспользоваться противоположной лестницей.

"Для ликвидации последствий подтопления на место отправлены бригады специалистов", – заключили в пресс-службе.

В департаменте транспорта города добавили, что движение на всех линиях в настоящее время осуществляется по графику.

"Мы на связи с коллегами из РЖД и попросили их максимально оперативно устранить последствия ливневого дождя. Станция работает штатно", – рассказали в Дептрансе.

Проезжую часть в обоих направлениях подтопило в районе дома 5 по улице Академика Комарова. Движение затруднено на 0,6 километра.

Большое скопление воды наблюдается под Останкинским путепроводом в районе Шереметьевской улицы у дома 41. На участке фиксируется затруднение движения. Заторы на 4,7 километра отмечены по внешней стороне ТТК из-за подтопления у дома 69 на улице Сущевский Вал.

Вода на проезжей части скопилась и под Ростокинским мостом (развороты под Проспектом мира). На месте дежурит бригада Мосводостока.

Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что за сутки ожидается до 20 миллиметров осадков. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

В МЧС предупредили о дождях, грозе, граде и сильном ветере с порывами до 14–19 метров в секунду до конца дня. В министерстве рекомендуют водителям по возможности отказаться в непогоду от поездок на личном транспорте, а пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В Центре организации дорожного движения призвали быть более бдительными на дорогах и не парковаться под деревьями. Горожанам напомнили, что о поврежденных знаках и светофорах можно сообщить по номеру 3210.

Из-за сильного ветра и грозы в столице рекомендовали закрыть летние веранды ресторанов и кафе. Временно приостановлена работа Московской канатной дороги.