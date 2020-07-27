Подтопление проезжей части произошло в районе станции "Ботанический сад"

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Проезжую часть подтопило в некоторых районах столицы из-за дождя, в том числе у станции метро "Ботанический сад", сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Еще одно подтопление – на проезжей части у дома 67 на Дмитровском шоссе. Движение перекрыто.

На Авиационной улице у дома 17 на контактную сеть наклонилось дерево. Задерживаются трамваи № 6, 15, 28, 30, 31.

ЦОДД предупредил о грозе, граде и ветре в городе. Неблагоприятная погода сохранится до конца дня. Горожан призвали быть внимательными на дорогах, не парковаться и не укрываться под деревьями. О поврежденных знаках и светофорах можно сообщить по номеру 3210.

ГУ МЧС по Москве рекомендует в непогоду отказаться поездок на личном транспорте. Там напомнили, что, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.