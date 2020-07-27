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Дерево наклонилось на контактную сеть на Авиационной улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел возле дома 17. Сообщается, что в результате происшествия задерживаются трамваи №6, 15, 28, 30 и 31.

На столицу обрушились ливень с грозой. Отмечается, что непогода продлится до конца дня. В связи с этим в Центре организации дорожного движения призвали москвичей быть внимательными на дорогах и не парковаться под деревьями и рекламными щитами.

В результате непогоды в некоторых местах в Москве оказалась подтопленной проезжая часть. В частности, проехать невозможно в районе станции метро "Ботанический сад".