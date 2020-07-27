Из-за грозы и ветра власти Москвы рекомендовали закрыть летние веранды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за сильного ветра и грозы в столице рекомендовали закрыть летние веранды ресторанов и кафе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.

"В Москве дождь с грозой, усиление ветра с порывами до 19 метров в секунду. В связи с этим просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Москву обрушился ливень. Жителей столицы призвали быть внимательными на дорогах и не парковаться под деревьями из-за грозы.