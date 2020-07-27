Движение перекрыли на Дмитровском шоссе из-за воды на проезжей части

16:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Подтопление образовалось на Дмитровском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Инцидент произошел в районе дома 67. В связи с этим движение на Дмитровском шоссе перекрыли.
"Подтопление на Дмитровском шоссе, доме 67. Вода на проезжей части. Движение перекрыто", – сообщили в ведомстве.
Ранее подтопление образовалось в районе станции "Ботанический сад". Из-за непогоды вода скопилась и на других участках Москвы.
Кроме того, в результате стихии дерево наклонилось на контактную сеть в районе Авиационной улицы. Вследствие инцидента задерживаются трамваи № 6, 15, 28, 30 и 31.
В Москве в настоящий момент наблюдаются гроза и сильные ливни. В связи с этим в Центре организации дорожного движения призвали быть внимательными на дороге и не парковать автомобили возле деревьев и рекламных щитов.
Непогода продлится в столице до конца дня. Москвичей также предупредили о сильном ветре, скорость которого может достигать 19 метров в секунду. Столичным жителям порекомендовали не укрываться под рекламными щитами и шаткими конструкциями, а также по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
Зрители Москвы 24 показали кадры непогоды в столице
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