Движение перекрыли на Дмитровском шоссе из-за воды на проезжей части

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подтопление образовалось на Дмитровском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел в районе дома 67. В связи с этим движение на Дмитровском шоссе перекрыли.

"Подтопление на Дмитровском шоссе, доме 67. Вода на проезжей части. Движение перекрыто", – сообщили в ведомстве.

Ранее подтопление образовалось в районе станции "Ботанический сад". Из-за непогоды вода скопилась и на других участках Москвы.

Кроме того, в результате стихии дерево наклонилось на контактную сеть в районе Авиационной улицы. Вследствие инцидента задерживаются трамваи № 6, 15, 28, 30 и 31.

В Москве в настоящий момент наблюдаются гроза и сильные ливни. В связи с этим в Центре организации дорожного движения призвали быть внимательными на дороге и не парковать автомобили возле деревьев и рекламных щитов.

Непогода продлится в столице до конца дня. Москвичей также предупредили о сильном ветре, скорость которого может достигать 19 метров в секунду. Столичным жителям порекомендовали не укрываться под рекламными щитами и шаткими конструкциями, а также по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.