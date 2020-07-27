Жители столицы поделились в соцсетях кадрами с ливнем и грозой

На Москву обрушился сильный ливень с грозой. Из-за непогоды жителей столицы призвали быть внимательными на дорогах и не парковаться под деревьями. Кроме того, коммунальные службы города перешли в режим повышенной готовности. Показываем самые яркие кадры, запечатлевшие буйство стихии.



Затишье перед бурей

Таким пугающе красивым небо столицы было за несколько минут до начала грозы. Еще мгновение – и с небес польются целые реки.



Как из ведра

В районе Коптево дождь полил буквально как из ведра. Хорошо, что в такую погоду очевидец зрелища находился у себя в квартире. Иначе он бы за секунду промок до нитки.



Гром и молния

Кто говорил, что молния не бьет в одно место два раза? Данное видео опровергает эти слова, и не один раз. Скорее всего, очевидцу придется задержаться в офисе, пока непогода закончится.



Молния "передумала"

Автор этой фотографии предположил, что молния, запечатленная на снимке, "передумала и сменила место приземления". Переменчивая личность попалась.



Потоп на дорогах

А кого-то стихия застала на трамвайной остановке. Да и водителям тоже приходится несладко: во многих местах по дорогам текут самые настоящие реки.



А из моего окна...

Не остаются равнодушными к дождю даже домашние любимцы. "Временно из моих окон видно море", – сообщает автор видео.



Мокрый Кремль

Ливнем накрыло и сердце столицы. Поэтому, если собрались выйти на улицу, не забывайте взять зонтик и резиновые сапоги. Ожидается, что дождь в Москве будет идти до самого вечера.



Чтобы побыстрее устранить последствия непогоды, все городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

