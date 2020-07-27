Коммунальные службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В связи с режимом повышенной готовности городские коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В столице до конца дня будут идти дожди с грозами и порывами ветра до 19 метров в секунду. Для ликвидации последствий непогоды все службы переведены в готовность", – рассказал Бирюков.

По его словам, аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов находятся на круглосуточном дежурстве. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линии электропередачи, падения рекламных конструкций, дорожных знаков и деревьев. Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

Ранее сообщалось, что в районе Шереметьевской улицы из-за скопления воды затруднено движение.